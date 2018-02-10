Survivor Ümit Karan kimdir kaç yaşındadır? Hangi takımlarda oynadı?

Survivor All-Star yarışmacısı Ümit Karan kimdir sorusu birçok Survivor takipçisi kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Futbolculuk döneminde attığı goller ve oyunculuğuyla akıllara kazınan Ümit Karan'ın kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki, Ümit Karan kimdir? Kaç yaşındadır?
Ümit Karan, 1 Ekim 1976, Berlin Almanya doğumlu Türk eski millî futbolcudur.
Kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.
2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü Gheorghe Hagi ile anlaşmazlıklar sonucu Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Ümit Karan Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek; son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.
2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetmiştir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.
Ümit Karan 2011'de futbolu bıraktı.
Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katılmış ve 3. olmuştur.
ÜMİT KARAN'IN SURVİVOR PAYLAŞIMI
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