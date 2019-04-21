Survivor Afroditi kimdir? İşte Afroditi Skafida'nın hayatı
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da birleşme partisine katılacak olan yarışmacılar açıklandı. Birleşme partisine katılacak yarışmacılardan olan Afroditi Skafida'nın hayatı ile ilgili bilgiler son zamanlarda internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, profesyonel atlet olan Yunan yarışmacı Afroditi Skafida kimdir ve kaç yaşındadır?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da büyük finale doğru heyecan hız kazandı. Survivor'un birleşme partisine katılacak yarışmacılardan biri olan Survivor Afroditi'nin hayatı ve biyografisi de internetten araştırılmaya başlandı. Afroditi Skafida, yarışmada Dalaka ile yakın arkadaştı, ancak takımlar ayrıldıktan sonra iki arkadaş takip oldu. İşte, Survivor'un iddialı yarışmacısı Afroditi Skafida'nın hayatı...
AFRODİTİ SKAFİDA'NIN HAYATI
36 yaşında olan Afroditi Skafida Atina'da yaşıyor ve profesyonel antronörlük yapıyor. Yunan yarışmacı iki kez Olimpiyat Oyunları'na katılarak sırık atlamada birçok madalyaya sahip oldu. Skafida, zorlukları sevdiğini ve yarışmada onu içbirşeyin korkutamayacağını söylüyor. İddialı yarışmacı doğal ve dinamik biri olarak kendisini tanımlıyor.
Afroditi Skafida 21 Nisan tarihi itibariyle 64 puanla 3. sırada yer alıyor.
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