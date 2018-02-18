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Survivor 7. bölümü dokunulmazlık oyunu heyecanını yaşatacak

Survivor dokunulmazlık oyunu ile ilk büyük heyecanı yaşatacak. Adadan elenecek ismin belirlenmesine çok kısa bir süre kala dokunulmazlık oyununda çetin bir mücadele verecek olan takımlar, gidecek ismin karşı takımdan olmasına çaba gösterecek. Peki, bu akşam ekrana gelecek olan Survivor 7. bölümünde neler yaşanacak? İşte, dokunulmazlık oyunu ve son bölüm hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
18.02.2018 - 12:15 | Son Güncelleme :

Survivor'da konsey heyecanı bu akşam başlıyor. Dokunulmazlık oyununun oynanmasının ardından gerçekleştirilecek olan konseyde bir kişi, Survivor'daki hayallerine veda edecek. Peki, All Star (Ünlüler) ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadele edeceği Survivor dokunulmazlık oyunununda neler yaşanacak? İşte, konsey öncesi bazı bilgiler

DÜNKÜ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kişi başı 3 kekin dağıtılacağı ödül oyununu oynayan All Star ve Gönüllüler takımı, kıyasıya mücadele verdi. Parkurda All Star takımının daha deneyimli olduğu gözlenirken, 5-1'lik bir farkın ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Gün sonunda kek ödülünü kazanan All Star takımı, adalarını mutlu bir şekilde döndü.

DOKUNULMAZLIK OYUNU BAŞLIYOR

Adaya veda edecek kişinin belirlendiği hafta oynanan dokunulmazlık oyunu, pazar akşamı oynanacak. Dokunulmazlık oyunundan alacakları sonuca göre konseye girecek olan kaybeden takım, içlerinden birisini elenecek isim olarak tercih oylayacak. Kaybeden takım bir sonraki gün adaya bir kişi eksik başlayacak.

NAGİHAN TARTIŞMASI

Adada Nagihan'ın parkurlardaki yetersizliklerini gündeme alan Damla, bu şekilde yeni bir cephe açmış oldu. Nagihan ise kendisini oynayarak gelişebileceği konusunda savundu. Diğer taraftan Turabi'nin ise ada geneli için söylemleri giderek sertleşmeye başladı. Adadaki herkesin kendisini en iyi olarak gördüğünü ifade eden Turabi, herkesin gerçek yüzünün ortaya çıkacağını dile getirdi.

 

 

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