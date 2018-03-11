Survivor 22. bölümde gönüllüler için önemli karar! Türkiye Romanya maçını kim kazandı?

Survivor'da dün akşam ekrana gelen ünlüler-gönüllüler mücadelesinin kazananı yine değişmedi. Kazanan takımın hamburger ve patates kızartması yemeye hak kazanacağı oyunun ardından Romanya mücadelesine de hak kazanılmış oldu. Romanya ile karşılaşan ünlüler takımı, kıyasıya bir mücadele verdi. Diğer taraftan ünlüler ile gönüllüler arasında gerçekleşen mücadele öncesi, Ramazan bir anda yere yığıldı. Kısa bir müdahalenin ardından Ramazan'ın ayağa kalkmasıyla birlikte yarışma kaldığı yerden devam etti.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇINI KİM KAZANDI?

Türkiye Romanya mücadelesine bir kez daha çıkmaya hak kazanan ünlüler takımı, zorlu parkurda çetin bir mücadele verdi. Sakatlık geçiren Merve'nin göz yaşlarını tutamadığı parkurda, Romanya bir kez daha mağlup oldu. Oyunu kazanan ünlüler, restoran rezervasyonuna katılım sağlayan taraf oldu.

NAGİHAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA DAHİL OLDU

Üst üste aldıkları mağlubiyetlerin ardından hayli zor günler geçiren gönüllüler takımı için kritik bir gelişme yaşandı. Ünlüler takımının hırslı yarışmacısı Nagihan'ın yarışmanın en başında gönüllüler takımına katılmak istediğini ifade eden Acun Ilıcalı, bu isteğin bugün gerçekleşeceğini duyurdu. Survivor'ın yeni bölüm fragmanına yanısıyan görüntülerde Nagihan, gönüllüler takımına dahil oldu.