Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı'nın bir klasik halini alan yarışma programı Survivor'ın 2020 sezonu için geri sayım devam ediyor. İşte, Survivor 2020 hakkında merak edilen ayrıntılar...

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Eser Yenenler Show'un özel bölümüne katılan Acun Ilıcalı, Survivor'un 16 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.