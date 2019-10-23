Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından dün yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda açıklandı. Bu açıklamanın yanı sıra yarışmaya katılacak ismi de açıklayan Ilıcalı, Survivor'un başlayacağı tarihi de izliyeciler ile paylaştı.
Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.
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