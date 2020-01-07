Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

Uzun sezondur devam eden Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yeni konsepti ve farklı yarışmacıları ile hazırlıklarını devam ettiren yarışma programı bu sezon da zorlu anlara sahne olacak. Televizyonlarda dizi ve yarışma sezonunun başlaması ile birlikte, Survivor hayranları, merakla beklenen Survivor 2020'nin başlayacağı tarihle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda açıklandı. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

GEÇEN SEZON KİM BİRİNCİ OLDU?

Heyecanlı anların yaşandığı Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçen sezonunda Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Yapılan oylama sonucu Yusuf en çok oyu alarak Survivor şampiyonu ilan edildi.