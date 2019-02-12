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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

Survivor 2019'un yeni yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir? Kaç yaşındadır?

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Survivor 2019'un yeni yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir? Kaç yaşındadır?

Survivor'a yeni dahil olan yarışmacı Azim Kaan Güvenilir kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Azim Kaan Güvenilir'in Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Azim Kaan Güvenilir kimdir? Kaç yaşındadır?

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Azim Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.

Azim Kaan Güvenilir kendisini şöyle anlatıyor ; Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.

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