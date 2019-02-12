Survivor 2019'un yeni yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor'a yeni dahil olan yarışmacı Azim Kaan Güvenilir kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Evleneceksen Gel adlı evlilik programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Azim Kaan Güvenilir'in Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Azim Kaan Güvenilir kimdir? Kaç yaşındadır?
Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Azim Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.
Azim Kaan Güvenilir kendisini şöyle anlatıyor ; Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.
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