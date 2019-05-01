Survivor 2019'dan bu hafta kim elendi?
Büyük finale doğru her hafta rekabetin daha fazla kızıştığı Survivor 2019'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Survivor'un 59. bölümünde sembol oyunu oynandı ve yarışmacılar yine parkurda ter döktü. Gecenin sonunda ise eleme potasına giren iki Yunan yarışmacıdan biri adaya ve yarışmaya veda etti. Peki, Survivor 2019'da bu hafta kim elendi? Sembol oyununu kim kazandı? İşte, merak edilenler.
Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen ve izleyiciler tarafından ilgi gören yarışma programı Survivor 2019'da final heyecan devam ederken yarışmadaki rekabette giderek kızıştı. Survivor'un 30 Nisan 2019 tarihli 59. bölümünde, kızlar ve erkekler ayrı ayrı sembol oyununda yarıştı. Survivor'un 59. bölümünde eleme potasına giren iki Yunan yarışmacıdan biri yarışmaya veda etti. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte, Türkiye-Yunanistan Survivor 2019'un 59. bölümünde yaşananlar.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da rekabet giderek artarken, 59. bölümde ödül oyununda kazanan takımın Punta Cana'ya gideceğini öğrenen yarışmacılar adeta parkurda kıran kırana yarıştı. Yarışmacılar yine rakiplerine karşı zorlu mücadele verdi.
Survivor 2019'da ödül oyununu 10'a 7 siyah takım kazandı. Siyah takım Punta Cana'ya gidecekleri için yarışmaya daha fazla motive oldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019'un yayınlanan 59. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyununda karşı karşıya gelip rakiplerine karşı mücadele verdi. Kızlar ve erkekler sembol oyununda ayrı ayrı yarıştı.Sembol oyununu kazanan takım ilerleyen dakikalarda belli olacak.
OKAY VE SEDA DERT YANDI
Survivor 2019'da yarışmacıların rekabeti devam ederken, 59. bölümünde Okay, oyunlarda oynatılmamaktan şikayet etti.
Öte yandan Survivor'da yaşanan araba ödülü sonrası Seda araba oyunundaki şanssızlığından dert yandı. Araba ödülünü kazanamayan Seda 'Kaderimden yok' dedi.
Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta araba ödülünü Hikmet kazanmıştı.
SURVİVOR'DAN BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken 59. bölümde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta Elpida ve Spyros'un isimleri, ada konseyinin oylaması sonucunda eleme potasına girmişti. Survivor 2019'da veda eden isim gecenin sonunda belli olacak.
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