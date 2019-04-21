Survivor 2019’da yarışan Sabriye Şengül kimdir?
Survivor'ın farklı sezonlarından tanınan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapısı olduğunu dile getiren Sabriye Şengül, Türkiye- Yunanistan ekibine sonradan dahil olmuştu. Peki, Survivor 2019’da yarışan Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sabriye Şengül, 1988 yılında dünyaya geldi. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı ancak tavsiye sonrasında kickboks sporuna yöneldi.
Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten ve bu çok hırslı olduğu sözlerine yansıyan Sabriye Şengül’ün boksta ve kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğu var. Uluslararası alanda ise boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu bulunuyor.
Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül şampiyon oldu.
Avusturya Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2'inci kez Dünya şampiyonu oldu.
Survivor 2017'de adaya giden, performansı ve takım içindeki davranışları ile en dikkat çeken isimlerden biri olan Sabriye Şengül, 2019 yılında Türkiye- Yunanistan ekibine katıldı.
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