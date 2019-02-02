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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Survivor 2019'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor 2019'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasında heyecan başladı ve yarışmacılar ilk ödül oyunu mücadelesini oynadı. Bu yıl oldukça zorlu mücadelelerin yer alacağı Survivor'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan takımları karşı karşıya geldi. Zorlu parkurda yarışmacılar ödül için savaştı. Peki, Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların herkes tarafından sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam Türkiye ve Yunanistan arasında mücadeleler başladı. İlk ödül ve dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek olan yarışmacılar, parkurda ilk günün heyecanıyla zorlu anlar yaşadılar. Peki, Survivor 2019'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasında ödül oyununda her iki takım denizde bulunan sala koştu. Her iki takım tamamen sala ulaşmaya çalıştı. Daha sonra denizde bulunan salı karaya çekmek için mücadele ettiler. Salı karaya ilk getiren takım Türkiye oldu.

Daha sonra sepete top atma oyunu oynandı. Türkiye 12, Yunanistan 9 topu sepete attı.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da ilk oyun büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar baraka ve erzak için kıyasıya mücadele ettiler.

Kazanan takım Türkiye oldu. Türk takımı barakasına ve erzaklarına kavuştu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunlarından ilki bu akşam oynandı ve iki takım yarışmacıları da oldukça çetin bir mücadele sergiledi. Kondisyon ve güç gerektiren parkurda bu akşam Türkiye takımı yarışmacıları daha başarılıydı ve bir adım önde parkurları tamamladı. Oynanan oyunların ardından ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye kazandı.

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