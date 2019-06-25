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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Survivor 2019'da ödül oyununu kimler kazandı?

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Survivor 2019'da ödül oyununu kimler kazandı?

Büyük final için geri sayımın devam ettiği Survivor 2019'un yeni bölümünde iki yeni ödül oyunu heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takım iki defa yiyecek ödülleri için parkurda karşı karşıya geldi. Ödülü kazanan takım ziyafet çekerek karnını doyurdu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kimler kazandı? İşte, Survivor'un ekranlara gelen 104. bölümde yaşananlar.

25 Haziran'da yayınlanan Survivor 2019'un 104. bölümünde yine heyecan hız kesmeden devam etti. Eleme ve dokunulmazlık oyunun hız kazanması ile finalde şampiyonun belli olmasına günler kaldı. Yarışmada büyük ödül için mücadele veren yarışmacılar yeni bölümde yiyecek ödülleri için yarıştı. Ödül oyununda Seda'nın Dalaka'ya karşı attığı 5'te 5 atış büyük beğeni topladı. Peki, ödül hangi takımın oldu? İşte, Survivor'un 104. bölümünde ödül oyununu kazanan takım.

BİRİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 104'üncü bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları yiyecek ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Yusuf, tek atışta iki hedef düşürdü ve performansı büyük beğeni topladı. Dalaka ile karşı karşıya gelen Seda, atışları ile büyük beğeni topladı. Seda ödül oyununda 5'te 5 atış yaptı. Survivor'un 25 Haziran tarihli birinci ödül oyununu 10'a 5 siyah takım kazandı. Siyah takım, ödül sonrası adeta ziyafet çekti.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 104. bölümünde siyah ve bayaz takım ikinci defa ödül oyununda karışı karşıya geldi. Yaşam evinde bir gece konaklama ve yemek ödülü için yarışmacılar izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Survivor'da ikinci ödül oyununu kazanan takım, ilerleyen dakikalarda belli olacak.

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