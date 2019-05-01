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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor 2019'da ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım başlarken, yarışmacılar arasındaki rekabet de arttı. Survivor'un 1 Mayıs tarihli 60. bölümünde yarışmacılar yaşam evi ödül oyunu için parkurda mücadele etti. Oyun sonunda bir takım ödül oyununu kazandı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivior'un 60. bölümünde yaşananlar.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da birleşme partisi sonrası yarışmacılar arasında da rekabet iyice kızıştı. Her hafta birbirinden farklı oyunlarla ekranlara gelen Survivor'un 60. bölümünde yarışmacılar yaşam evi ödülü için rakiplerine karşı mücadele verdi. Peki, Survivor'da bu hafta yaşam evi ödülünü kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Türkiye-Yunanistan'ın 1 Mayıs tarihli 60. bölümünde, oynanan ödül oyununda yarışmacılar arasında nefes kesen mücadele yaşandı. Yaşam evi ödülü için yarışan yarışmacılar, siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı parkurda ter döktü. Yarışmacılar yaşam evine giderek, tiramisu, kek ve sütlaç yemenin keyfini yaşadı. Survivor'un 60. bölümünde yaşam evi ödül oyununu 10'a 8 siyah takım kazandı. Yiyeceklerle karnını doyuran ada halkı yarışmaya daha fazla motive oldu.

SABRİYE BEYAZ TAKIMI KARIŞTIRDI

Öte yandan, Survivor 2019'un 60. bölümünde oynanan ödül oyununda Sabtiye'nin sözleri beyaz takımda tartışmalara neden oldu. Beyaz takımın oyunu kaybetmesi sonucu, takım arkadaşları Sbariye'yi eleştirdi. Sabariye 'Spor hayatım daha önemli' diyerek tartışmanın ortasında kaldı.

SURVİVOR'DAN BU HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken 59. bölümde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta Elpida ve Spyros'un isimleri, ada konseyinin oylaması sonucunda eleme potasına girmişti. Survivor 2019'a veda eden isim, Elpida oldu.

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