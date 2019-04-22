Survivor 2019’da kim kaç kilo verdi? İşte en çok kilo veren isim
Survivor 2019’un 21 Nisan tarihli bölümünde bir gelenek yerine getirildi ve yarışmacıların verdiği kilolar ortaya çıktı. Survivor’ın her sezonunda olduğu gibi bu yıl da yarışmacıların öncesi-sonrası görüntüleri verildi. Peki, Survivor 2019’da en çok kiloyu hangi yarışmacı verdi?
Survivor 2019’un başladığı tarihin üzerinden haftalar geçti, adada kalmayı başaran Türk-Yunanlı yarışmacılar birleşme öncesi son defa tartıldı. Kilolarındaki değişim izleyenleri şoke etti. Acun Ilıcalı Survivor'da en çok kilo veren isimleri açıkladı. Peki, hangi yarışmacı, kaç kilo verdi?
SURVİVOR'DA KİM KAÇ KİLO VERDİ?
Survivor'un 51. bölümündeki birleşme partisi öncesi, Dominik'te devam eden mücadelede yarışmacılar tartıya çıktı ve en fazla kilo veren isim belli oldu.
Kyriakos:101 kg-82,7=18,3
Bora:77kg-68kg=9kg
Hikmet:114-93,8=20kg 2
Spyros:91kg-73,3=17 kg
Emre:80 kg-71,3 kg
Afroditi:66kg-62.8
Atakan:94-86,3=7,7kg
Okay: 90 kg-78.7 kg=11,3
Nikos:74-66,1k=7,9kg
Böylece yarışma boyunca en fazla kilo veren yarışmacı Hikmet oldu.
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