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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Survivor 2019'da heyecan başlıyor! İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları

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Survivor 2019'da heyecan başlıyor! İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları

Yeni sezonda Türkiye - Yunanistan formatı ile ekrana gelecek Survivor'da heyecan başlıyor. 2 Şubat Cumartesi akşamı Survivor 2019'un startı verilecek. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk ve Yunan takımı adına adada mücadele edecek birbirinden iddialı yarışmacıların kimler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Survivor 2019'da Türkiye ve Yunanistan adına ter dökecek isimler...

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Türk ve Yunan takımları yarışmanın yapılacağı Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Survivor 2019 yarın akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek ve haftalar sürecek nefes kesen mücadelenin başlangıç ateşi yakılacak. İşte, Survivor 2019'a dair detaylar...

İLK BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türk ve Yunan takımında yer alan toplam 24 yarışmacının kıyasıya mücadele edeceği Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de başlayacak. Sevilen yarışmanın başlama saati ise 20:00 olacak.

TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak isimlerin hepsi de birbirinden iddialı ve hırslı. Yarışmacılar arasında Hakan Kanık gibi daha önceden tanınan isimler de yer alıyor. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Türk kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.

YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;

Afroditi Skafida, Demi Tsaganou, Dimitra Vamvakousi, Dimitris Margaritis, İoulieta Kitrinou, Kiriakos Pelekanos, Nantia Mavroudea, Nikos Kosmas, Panagiotis Konstantinidis, Ria Kolovou, Spiros Gourdoupis ve Toni Stavratis.

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