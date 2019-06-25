Survivor 2019’da dün kim elendi? Finalistler belli oluyor
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 24 Haziran tarihli 103. bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. İki finalistin daha belli olduğu Survivor 2019’un yayınlanan son bölümünde dokunulmazlığı siyah takım kaybetti, elenen isim bu kez Yunan takımından çıktı. Peki, Survivor 2019’da dün kim elendi?
Survivor Türkiye Yunanistan’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı beyaz takım, ikincinin ise ise siyah takım kazanmıştı. Takımlar final oyununda dokunulmazlık için yarıştılar. Büyük finalin yaklaştığı Survivor’da dün dokunulmazlık oyununun galibi beyaz takım oldu. Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu. Peki, Survivor 2019’da dün kim elendi?
Dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda Dimitra ile Panagiotis eleme potasına giren isimler oldu. Dalaka'nın Survivor finalisti olması nedeniyle Dimitra ve Panagiotis oylama yapılmadan eleme adayı oldular.
Survivor 2019'da yapılan genel oylamanın sonucuna göre adaya veda eden son Yunan yarışmacı Panagiotis oldu...
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