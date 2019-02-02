Survivor 2019 Yunanistan takımı yarışmacıları kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2019'un başlamasıyla birlikte Yunanistan takımı yarışmacıları arasında birçok isim merak edilmeye başladı. Hem erkek hem de bayan yarışmacılardan kurulu olan Yunanistan takımı yarışmacılarında oldukça güçlü ve yetenekli isimler yer alıyor. İşte, Survivor 2019 Yunanistan takımı yarışmacıları.

İŞTE YUNANİSTAN TAKIMI YARIŞMACILARI

AFRODİTİ SKAFİDA'NIN BİYOGRAFİSİ

Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamaz.

DEMİ TSAGANOU'NUN BİYOGRAFİSİ

Demi Tsaganou 27 yaşında ve Lamia’dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.

DİMİTRA VAMVAKOUSİ'NİN BİYOGRAFİSİ

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.

DİMİTRİS MARGARİTİS'İN BİYOGRAFİSİ

Dimitris Margaritis 45 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Evli ve 14 yaşında bir kız çocuğuna sahip. Atina’nın en büyük hapishanesinde bekçi olarak çalışıyor. Mesleği ona Survivor’ın en sert erkeği ünvanını veriyor. Kendisi bir dekatlon atleti ve askeri görevini Yunan Özel Kuvvetleri'nde yapmış. Takma adı Rambo.

İOULİETA KİTRİNOU'NUN BİYOGRAFİSİ

İoulieta Kitrinou 26 yaşında ve Hios (Sakız adası) adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı olacak. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.

KİRİAKOS PELEKANOS'UN BİYOGRAFİSİ

Kiriakos Pelekanos 39 yaşında, Kıbrıs’ta yaşıyor ve Kıbrıs Gençler Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu. Evli ve 22 aylık bir kız çoçuğu babası. Kıbrıs'ın en ünlü antrenörlerinden biri ve birçok televizyon programına katılmış. Adil ve savaşçı bir kişiliğe sahip.

NANTİA MAVROUDEA'NIN BİYOGRAFİSİ

Nantia Mavroudea 27 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Personal trainer olarak çalışıyor; çünkü atletizm her zaman onun günlük hayatında var olmuş. Karate ve CrossFit dalında birçok ulusal turnuvada madalyalar almış. Şu an evli ve 3 yaşında bir kız coçuğu var. Rekabetçi bir atlet ve kendini en sert rakip olarak görüyor.

NİKOS KOSMAS'IN BİYOGRAFİSİ

Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!

PANAGİOTİS KONSTANTİNİDİS'İN BİYOGRAFİSİ

Panagiotis Konstantinidis 24 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Atletlere özel beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Başlıca uğraştığı spor dövüş sanatları. Hayatında en mutlu olduğu an Balkan Şampiyonası'nda karatede aldığı altın madalya. Kendini hızlı ve yarışçı biri olarak görüyor.

RİA KOLOVOU'NUN BİYOGRAFİSİ

Ria Kolovou 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Ulusal Spor Akademisi mezunu ve son bir yıldır Mikonos adasında bir butik sahibi. Çok sosyal bir kişiliğe sahip; fakat bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor.

SPİROS GOURDOUPİS'İN BİYOGRAFİSİ

Spiros Gourdoupis veya Dr. Pips 28 yaşında va Patra’da yaşıyor. Floransa’da eğitim görüp Yapısal Biyoloji biliminde doktora yapmış; fakat müzik, özellikle rap onun en büyük tutku ve sevgisi. Bu yılki Survivor’ın Bohem tipi kendini rahat, dürüst ve çok konuşkan olarak tanımlıyor. Asla strese girmiyor ve Survivor’da muhtemelen onu tek zorlayacak şeyin yemekten uzak olması olacağını söylüyor.

TONİ STAVRATİS'İN BİYOGRAFİSİ

Toni Stavratis 34 yaşında ve Salamina adasından geliyor. Eski bir dövüş sanatları atleti ve şu an Yunanlı VİP kişiliklere can kurtaranlık yapıyor. Şu ana kadar yaptığı en zor iş Somali’de gemilerde donanma denizciliği yapması. Sahip olduğu tutku ve esnekliği ile Yunan takımına birçok ödül kazandıracağına ve Survivor birincisi olacağına inanıyor.