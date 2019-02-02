Survivor 2019 Yunan yarışmacı Afroditi Skafida kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 Yunan takımı yarışmacısı Afroditi Skafida kimdir sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Profesyonel bir jimnastikçi olan Afroditi Skafida, Survivor'da korkacak hiçbir şeyinin olmadığını ifade ediyor. Peki, Survivor 2019 Yunan yarışmacı Afroditi Skafida kimdir? Kaç yaşındadır?
Afroditi Skafida, 36 yaşındadır ve Atina'da yaşıyor. Profesyonel bir jimnastikçi olan Afroditi Skafida, iki olimpiyatta yer aldı. Yunanistan için dört kez dış mekan ve üç kez iç mekan şampiyonu oldu. Profesyonel sırıkla atlama sporcusu olan Skafida 2004 ve 2008 yaz olimpiyatlarında Yunanistan’ı temsil etmiş önemli bir sporcudur. Dinamik, atletik ve spontan bir yapısı var. Kendisini sınırda tutmak istiyor ve Türk ekibinin kadınlarından korkacak hiçbir şeyinin bulunmadığını ifade ediyor.
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