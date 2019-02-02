Survivor 2019 Yunan takımı yarışmacısı Toni Stavratis kimdir?
Survivor 2019 Yunan takımı yarışmacısı Toni Stavratis kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından merak uyandıran isimlerin başında yer almaya başladı. Kaslı ve güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine geçen Toni Stavratis'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Yunan takımı yarışmacısı Toni Stavratis kimdir?
Stavrátis Tóni, 34 yaşındadır ve Salamina'da yaşıyor. Profesyonel olarak futbolla uğraştı ve yüksek yüzlerde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Birçok el işi yaptı ve şu anda Salamis gemi inşaat alanında çalışıyor. Şimdiye kadar yaşadığı en zorlu anını Somali'deki gemilerde paralı asker olarak çalıştığı zamanlar olarak belirtiyor. Tutkusu, mücadelesi ve inatçılığı ile Yunan ekibine birçok zafer getireceğine ve Survivor'un büyük galibi olacağına inanıyor.
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