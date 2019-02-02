Survivor 2019 Yunan takımı yarışmacısı Demi Tsaganou kimdir?
Survivor 2019 Yunan takımı yarışmacısı Demi Tsaganou kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Güzelliği ve yaptığı meslekle dikkat çeken Demi Tsaganou, profesyonel bir futbol hakemidir. Peki, Survivor 2019 Yunan takımı yarışmacısı Demi Tsaganou kimdir?
Demi Tsaganou, 27 yaşındadır ve Yunanistan’ın Lamia kentinden yarışmaya katılıyor. Fizyoterapi mezunu olan Tsaganou profesyonel futbol hakemidir. Futbol maçlarında hakem olduğu ve aynı zamanda fizyoterapi okulunu tamamladığı için kırmızı kartların profesyonel bir satıcısı olarak biliniyor. Dinamik karakterinin oyunlarda öne çıkmasına yardımcı olacağına inanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle