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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

Survivor 2019 Yunan şampiyonu Dalaka kimdir? İşte Katerina Dalaka'nın hayatı

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Survivor 2019 Yunan şampiyonu Dalaka kimdir? İşte Katerina Dalaka'nın hayatı

Survivor 2019'da aylar süren mücadelenin ardından, 30 Haziran pazar günü yapılan Survivor Yunan finalinde, halktan gelen oylamalar sonucunda Katerina Dalaka şampiyon oldu. Survivor Yunan birincisi olan Dalaka, 100 bin euroluk büyük ödülü almaya hak kazandı. Peki, Survivor 2019 Yunan şampiyonu Dalaka kimdir? İşte, Katerina Dalaka'nın hayatı.

Dominik'te 5 ay önce serüvenine başlayan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Survivor Türkiye Yunanistan'da 30 Haziran'da çifte heyecan yaşandı. Türk takımında finale kalan isimlerini belli olmasının ardından Yunan şampiyonu Dalaka oldu. Dalaka'nın şampiyonluğunu ardından, yarışmanın takipçileri de Survivor Yunan birincisi Katerina Dalaka'nın biyografisini araştırmaya başladı. İşte, Survivor Yunan şampiyonu Dalaka'nın merak edilenleri.

KATERİNA DALAKA'NIN HAYATI

Katerina Dalaka, Survivor 2019'a yeni katılan isimler arasında yer aldı. Acun Ilıcalı tarafından Survivor'a sonradan dahil olacak isimler arasında olduğu belirtilen Katerina Dalaka, sporcu kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Sportmen bir ailen gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getiren Katerina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti.

Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti.

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