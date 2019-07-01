Survivor 2019 Yunan şampiyonu Dalaka kimdir? İşte Katerina Dalaka'nın hayatı
Survivor 2019'da aylar süren mücadelenin ardından, 30 Haziran pazar günü yapılan Survivor Yunan finalinde, halktan gelen oylamalar sonucunda Katerina Dalaka şampiyon oldu. Survivor Yunan birincisi olan Dalaka, 100 bin euroluk büyük ödülü almaya hak kazandı. Peki, Survivor 2019 Yunan şampiyonu Dalaka kimdir? İşte, Katerina Dalaka'nın hayatı.
Dominik'te 5 ay önce serüvenine başlayan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Survivor Türkiye Yunanistan'da 30 Haziran'da çifte heyecan yaşandı. Türk takımında finale kalan isimlerini belli olmasının ardından Yunan şampiyonu Dalaka oldu. Dalaka'nın şampiyonluğunu ardından, yarışmanın takipçileri de Survivor Yunan birincisi Katerina Dalaka'nın biyografisini araştırmaya başladı. İşte, Survivor Yunan şampiyonu Dalaka'nın merak edilenleri.
Katerina Dalaka, Survivor 2019'a yeni katılan isimler arasında yer aldı. Acun Ilıcalı tarafından Survivor'a sonradan dahil olacak isimler arasında olduğu belirtilen Katerina Dalaka, sporcu kişiliğiyle dikkat çekiyor.
Sportmen bir ailen gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Tanıtım bölümünde çok dinamik ve rekabetçi olduğunu dile getiren Katerina Dalaka, Survivor’da açlıktan endişe duyduğunu çünkü spor yüzünden iyi beslendiğini dile getirmişti.
Katerina Dalaka, geçen sene Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti.
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