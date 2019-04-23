Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf kimdir?
Survivor 2019, zorlu yarışmaları kadar yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Programın sıkı takipçileri son zamanlarda Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgileri araştırıp internette sorgulamaya başladı. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı olan Yusuf Karakaya kimdir? İşte, merak edilenler...
Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelmeye devam eden Survivor'da büyük finale kısa süre kala yarışmacılar arasında da gerilimden doğan tartışmalar zaman zaman ekranlara geliyor. İnternet kullancıları Survivor'un iddialı isimlerinden olan Yusuf'un hayatı ile ilgili bilgileri sık sık merak ediyor. işte, kick bokscu olan Survivor Yusuf'un hayatına ilişkin detaylar.
İŞTE YUSUF KARAKAYA'NIN HAYATI
İlk başlarda Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Amerikalı rakibiyle çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı, 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.
Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırılması nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. Yeniden ayağa kalktığında Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.
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