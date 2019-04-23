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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf kimdir?

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Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf kimdir?

Survivor 2019, zorlu yarışmaları kadar yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Programın sıkı takipçileri son zamanlarda Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgileri araştırıp internette sorgulamaya başladı. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı olan Yusuf Karakaya kimdir? İşte, merak edilenler...

Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelmeye devam eden Survivor'da büyük finale kısa süre kala yarışmacılar arasında da gerilimden doğan tartışmalar zaman zaman ekranlara geliyor. İnternet kullancıları Survivor'un iddialı isimlerinden olan Yusuf'un hayatı ile ilgili bilgileri sık sık merak ediyor. işte, kick bokscu olan Survivor Yusuf'un hayatına ilişkin detaylar.

İŞTE YUSUF KARAKAYA'NIN HAYATI

İlk başlarda Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Amerikalı rakibiyle çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı, 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.

Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırılması nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. Yeniden ayağa kalktığında Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.

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