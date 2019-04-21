Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?
Survivor 2019'da birleşme partisine kadar kalmayı başaran isimlerden biri de Yusuf Karakaya oldu. Performansıyla göz dolduran Yusuf Karakaya'nın diğer yarışmacılarla diyalogları da dikkat çekiyor. İşte, en büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak olan Yusuf Karakaya'nın hayatına ilişkin bilgiler
Yusuf Karakaya, 2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. Arkadaşının antrenmana dahil olması ardından kick boks ile tanıştı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen inandığı şeyin peşinden gitti. İnternetten takip ettiği bir kulübün etkinliğini gördü ve soluğu Antalya’da aldı. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. İlk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı.
İlk başlarda Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Amerikalı rakibiyle çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı, 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.
Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırılması nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. Yeniden ayağa kalktığında Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.
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