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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışan Sude Burcu, Survivor'ın en iddialı kadın isimlerden biri olarak gösteriliyor. Türkiye-Yunanistan formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2019'da yer alan isimlerden Sude Burcu'nun kim olduğu ve özel yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir?

22 yaşında olan Sude Burcu, aslen İzmirli. Milli tekvandocu olan Sude Burcu, aynı zamanda son iki yılın Türkiye şampiyonu. İşte, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu hakkında detaylar...

Survivor 2019 tanıtımında kendisini anlatan Sude Burcu, spor geçmişi ve kariyeriyle ilgili şunları söylemişti;

Kulüpler Avrupa üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum var. Türkiye ve uluslararası platformda birçok dereceye sahibim. Çocukluğumdan bugüne kadar 14 yıldır bu sporun içerisindeyim. Sürekli antrenman yaptım, düzenli bir hayatım vardı. Okul ve antrenman arasında gittim geldim. Türkiye- Yunanistan olduğunu duyduğumdan itibaren olmak istedim. Sürekli takip ettiğim ve çocukluğumdan beri izlediğim bir yarışma zaten. Benim hayatımda böyle bir tecrübenin eksik olmamasını istiyorum. Tekvando zaten bir mücadele sporu, asıl mücadele gerçekten Survivor’da. Bu yüzden orada bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Hız olsun, dayanıklılık olsun. Sürekli kendimi birileriyle kıyaslıyorum, artık kıyaslamak istemiyorum. Kendimi kendimle kıyaslamak istiyorum. O yüzden o parkurlarda yarışmam gerekiyor. Survivor küçüklüğümden beri hayallerimde olan bir şey. Böylece bir tecrübenin hayatımda kesinlikle olması gerekiyor. Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor’da beni birinciliğe taşıyabilir.

 

 

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