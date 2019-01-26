Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir?
Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak isimler belli oldu. Bu gelişmenin ardından yarışmanın kadrosunda yer alan Sude Burcu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir?
22 yaşında olan Sude Burcu, aslen İzmirli. Milli tekvandocu olan Sude Burcu, aynı zamanda son iki yılın Türkiye şampiyonu. İşte, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu hakkında detylar...
Survivor 2019 tanıtımında kendisini anlatan Sude Burcu, spor geçmişi ve kariyeriyle ilgili şunları söyledi: Kulüpler Avrupa üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum var. Türkiye ve uluslararası platformda birçok dereceye sahibim. Çocukluğumdan bugüne kadar 14 yıldır bu sporun içerisindeyim. Sürekli antrenman yaptım, düzenli bir hayatım vardı. Okul ve antrenman arasında gittim geldim. Türkiye- Yunanistan olduğunu duyduğumdan itibaren olmak istedim. Sürekli takip ettiğim ve çocukluğumdan beri izlediğim bir yarışma zaten. Benim hayatımda böyle bir tecrübenin eksik olmamasını istiyorum. Tekvando zaten bir mücadele sporu, asıl mücadele gerçekten Survivor’da. Bu yüzden orada bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Hız olsun, dayanıklılık olsun. Sürekli kendimi birileriyle kıyaslıyorum, artık kıyaslamak istemiyorum. Kendimi kendimle kıyaslamak istiyorum. O yüzden o parkurlarda yarışmam gerekiyor. Survivor küçüklüğümden beri hayallerimde olan bir şey. Böylece bir tecrübenin hayatımda kesinlikle olması gerekiyor. Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor’da beni birinciliğe taşıyabilir.
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