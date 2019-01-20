Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmacısı Seda Ocak kimdir sorusu birçok izleyici tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Acun Ilıcalı resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, Survivor 2019 yarışmasının ikinci yarışmacısının Seda Ocak olduğunu açıkladı. Peki, Seda Ocak kimdir? Kaç yaşındadır?
Eski yarışmacılardan Sema'nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.
Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.
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