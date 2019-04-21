Survivor 2019 yarışmacısı Ria Kolovou kimdir? Ria Kolovou hakkında merak edilenler
Survivor’da birleşme partisine kadar kalabilen isimlerden biri de Ria Kolovou oldu. Ulusal Spor Akademisi mezunu olan Ria Kolovou, Survivor tanıtımında temizlik takıntısından bahsetmişti. Peki, Ria Kolovou kimdir?
Survivor Yunanistan yarışmacısı Ria Kolovou , 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Ulusal Spor Akademisi mezunu ve son bir yıldır Mikonos adasında bir butik sahibi. Çok sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Ria Kolovou , bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor.
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