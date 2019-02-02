Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmasında bu yıl Yunan takımına karşı Türk takımını temsil edecek olan Okay Köksal, izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Milli Güreşçi olan Okay Köksal yarışmanın en iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal kimdir? Kaç yaşındadır?
31 yaşındaki Okay Köksal, Survivor 2019 tanıtım videosunda "Neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum." sloganı ile Artvin'den katılıyor. Milli güreşçi olan Okay Köksal yarışmada, ezeli rakiplerine karşı tüm gücünü ortaya koyacağını söylüyor.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Okay Köksal, 7 yaşında güreşe başladığını ve bu sporda başarılar elde ettiğini ifade ediyor. Yurt dışı turnuvalarında birincilikler aldığını vurgulayan Okay Köksal, Survivor adasında soğukkanlı olacağını ve sportmenlikten ödün vermeyeceğini iddia ediyor.
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