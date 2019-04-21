Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal kimdir?
Survivor 2019 yarışmasında birleşme partisine kalmayı başaran isimlerden biri de Okay Köksal oldu. Türkiye ekibinde yarışan Okay Köksal, ilk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazanmıştı. İşte, Okay Köksal'ın hayatına ilişkin bilgiler
Okay Köksal, 6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması hayatını değiştirdi. Bu tanışma ardından güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etti.
İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı. 2004’te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü.
Okay Köksal, 2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Belgrad’da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı. 2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012'de Türkiye Şampiyonası’nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.
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