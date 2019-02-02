Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir?
Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir sorusu, Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Yüzme dalında sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Melisa Emirbayer'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir? Kaç yaşındadır?
23 yaşındaki Melisa Emirbayer, Survivor 2019'a "Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum." sloganı ile İzmir'den katılıyor.
Sayısız Türkiye şampiyonluğu ve rekorları olan Melisa Emirbayer, milli bir yüzücü.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Melisa Emirbayer, 7 yaşından bu yana yüzme ile uğraştığını ve Survivor'un Türkiye-Yunanistan konseptiyle olmasının kendisini hırslandırdığını söylüyor.
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