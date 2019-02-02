Survivor 2019 yarışmacısı Margarit Dimitris kimdir?
Bu yıl Türkiye-Yunanistan formatıyla ekranlara gelen Survivor 2019'da Yunanistan takımı adına adada olacak yarışmacılardan biri de Margarit Dimitris. Güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Margarit Dimitris'un kim olduğunu ve Yunanistan'da neler yaptığını merak eden vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Margarit Dimitris kimdir?
45 yaşındaki Margarit Dimitris, evli ve bir çocuk babası. Atina'da ailesiyle birlikte yaşayan Margarit Dimitris hapishande gardiyan olarak görev yapıyor.
Bunun yanında boş zamanlarında, bir dövüş sanatları eğitmeni olarak çalışıyor. Diğer spor dallarıyla da yakından ilgili olan Margarit Dimitris tenis ve atletizmle uğraşmış.
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