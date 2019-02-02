Survivor 2019 yarışmacısı Konstantinidis Panagiotis kimdir?
Bu yıl Türkiye-Yunanistan formatıyla ekranlara gelen Survivor 2019'da yarışacak isimlerden biri de Konstantinidis Panagiotis oldu. Güçlü fiziğiyle olduğu kadar iddialı çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Konstantinidis Panagiotis’in hayatını merak eden izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Konstantinidis Panagiotis kimdir?
Konstantinidis Panagiotis, 24 yaşında ve Atina'da daimi olarak yaşıyor. Bir beslenme ve eğitim danışmanı olarak çalışan Konstantinidis Panagiotis, kararlı, inatçı ve tutkulu bir yapısı olduğunu söylüyor. Çok hızlı ve çevik olduğunu düşünüyor. Ana spor aktivitesi dövüş sanatlarıdır. Altın Balkan Şampiyonu unvanını kazanan Konstantinidis Panagiotis, Survivor tanıtımında rakiplerine “Hayatım boyunca savaş sanatları ve sporla uğraştım. Bu yüzden rakiplerim sadece sırtımı görecekler. “ mesajını göndermişti.
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