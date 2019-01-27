Survivor 2019 yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?
Survivor 2019 yarışmacısı Kader Karakaya kimdir sorusunun yanıtı, heyecan dolu yarışma programı Survivor'ın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken kadın yarışmacının hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Kader Karakaya kimdir? Kaç yaşındadır?
22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB spor okullarında futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını belirterek, "Hayat beni bir Survivor olarak yetiştirdi" sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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