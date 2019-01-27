Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alan Hikmet Tuğsuz kimdir sorusu birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Hırslı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Hikmet Tuğsuz'un kişisel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir? Kaç yaşındadır?
Hikmet Tuğsuz, 1987 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Aktif olarak yaptığı sporu bıraktıktan sonra Milli Takım antrenörlüğüne başlayan Hikmet Tuğsuz, sporcu kontenjanıyla dahil olduğu üniversiteyi tamamlamış ve Avrupa Şampiyonalarına katıldı.
Decathlon'da 8 sene boyunca Türkiye şampiyonluğunu elinden bırakmayan Tuğsuz, 10 branşı arka arkaya yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle