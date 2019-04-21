Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?
2019 Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz başarılı performansının yanı sıra diğer yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hikmet Tuğsuz, özellikle Sabriye Şengül yaşadığı tartışmayla hafızalara kazınmıştı. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?
Survivor 2019’un en hırslı isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spor kariyerine adım attı.
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlerin yardımıyl atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına geçiş yaptı. Bu branşta önemli başarılar aldı ve şampiyon oldu. Ayrıca hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Şu and Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi Kırkpınar başpehlivanlarına antrenörlük yapıyor.
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