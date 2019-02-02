Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından biri de Hikmet Tuğsuz oldu. Binlerce kişi arasından 2019 sezonu yarışmacısı olmayı garantileyen Hikmet Tuğsuz, diğer yarışmacılar gibi oldukça iddialı bir profil çiziyor. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir?
Survivor 2019 sezonu için geri sayım sürerken yarışmacıların hayat hikayeleri de araştırılmaya başlandı, dikkat çeken isimlerden biri de Hikmet Tuğsuz oldu. Ekibindeki yarışmacılar gibi uzun süren bir spor geçmişi olan Hikmet Tuğsuz, tanıtımlarda hayatına ilişkin bilgiler vermişti.
Aslen Antalyalı olan Hikmet Tuğsuz, 1987 yılında dünyaya geldi. Bir süre aktif olarak spor yaptıktan sonra milli takım antrenörlüğüne başladı. Avrupa Şampiyonalarına katılan Hikmet Tuğsuz, Decathlon’da 8 sene boyunca Türkiye şampiyonluğunu elinden bırakmadı. Hikmet Tuğsuz, 10 branşı arka arkaya yapabilme yeteneğine sahip olduğunu ifade ediyor.
Hikmet Tuğsuz, Survivor’a katılmasıyla ilgili ise şunları söyledi. “Bana atletizmde Deli Hikmet derler, kimsenin yapamadığını yaptığım için, senin yerin orası diyerek beni gaza getirdiler ben de geldim. Survivor’da her şey bana göre, beni zorlayacağını düşünmüyorum. Gözümün gördüğü her şeyi yapabilirim. Buradan giderken beni hiçbir şey üzmez. Zaten uzağız. Yemek olarak her şeyi yiyebilirim, aç kalacağımı düşünmüyorum. Ben yörük çocuğuyum, Toroslar’ın ruhu ben de oldukça Yunanlılar vız gelir.”
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