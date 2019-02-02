Survivor 2019 yarışmacısı Hakan Kanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışan Hakan Kanık, televizyon severlerin yakından tanıdığı bir isim. Kısa süre önce Masterchef Türkiye adlı yarışmada boy gösteren Hakan Kanık, şimdi Survivor'ın en iddialı isimlerden biri olarak gösteriliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?
Türkiye-Yunanistan formatı ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2019'da yer alan isimlerden Hakan Kanık'ın kim olduğu ve özel yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. İşte, Survivor 2019 yarışmacısı Hakan Kanık'a ilişkin ayrıntılar...
1999’da İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Masterchef yarışmasında yarı finale kadar gelme başarısını elde eden Hakan Kanık, basketbol sporuyla ilgilenmiş ve bir dönem vücut geliştirme yapmıştır.
İşte, Hakan Kanık'ın Survivor öncesi açıklamaları;
"Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor'un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir."
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