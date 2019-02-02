Survivor 2019 yarışmacısı Ecem Onaran kimdir?
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının yarışmacıları arasında yer alan Ecem Onaran’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Küçük yaşlardan bu yana spor ile iç içe olan Ecem Onaran, takım arkadaşları gibi oldukça iddialı. Peki, Ecem Onaran kimdir?
2019 Survivor Türkiye Yunanistan kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimlerden biri de Ecem Onaran oldu. Binlerce isim arasından seçilen Ecem Onaran, hayatına ilişkin bilgileri ve spor geçmişini tanıtımlarda dile getirmişti.
Survivor’a İzmir’den dahil olan Ecem Onaran, 29 yaşında. Beden eğitimi öğretmenini etkisiyle 8 yaşında spora başladı. Bir dönem atletizm ile ilgilendi ve yıllarca Fenerbahçe adına yarıştı. Yeniden parkurlara dönmenin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Ecem Onaran, Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Açlık beni zorlamaz. Mental olarak çok güçlüyüm. Bunun beni zorlayacağına inanmıyorum. Yunanistan’a karşı bir yarış içerisinde olacağız ve ben eski milli sporcuyum. Bunun içinde rekabet var. Senelerce Türkiye adına yarıştım. Milli duygular beni daha da güçlendirecektir. “
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