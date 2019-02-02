Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyan Büşra Yalçın'ın Survivor 2019'da nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir? Kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler.
Büşra Yalçın, 21 yaşında ve Tokatlıdır. İstanbul'da yaşıyor ve Çanakkale'de Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyor.
Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor; İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir Survivor yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hak ttiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk - Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum.
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