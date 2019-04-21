Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşında?
Büşra Yalçın, Survivor Türkiye Yunanistan yarışında birleşme partisine kalan isimlerden biri oldu. Yarışmanın en iddialı kadın yarışmacılarından olan Büşra Yalçın'ın hayatına ilişkin bilgiler de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşında?
Tokat’ta dünyaya gelen Büşra Yalçın, ilkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıfta öğrenciliğini sürdürüyor. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor. Survivor’ın bir kadın şampiyonu hakkettiğini dile getiren Büşra Yalçın, 13 Kasım 2017'de uğradığı saldırıyla gündeme gelmişti. Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci ligi maçında saldırıya uğrayan Büşra Yalçın yaralanmıştı.
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