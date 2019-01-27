Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin kimdir sorusunun yanıtı sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Crossfit eğitmeni olan Bora Edin güçlü fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin kimdir? Kaç yaşındadır?
34 yaşında ve İstanbullu olan Bora Edin, crossfit eğitmenliği yapıyor.Bora Edin, spor geçmişini ve iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: Hemen her sporu yapıyorum. Malta'da futbol oynadım Hem profesyonel hem amatör futbol oynadım. Crossfitt'de de derecelerim var. Badminton oynadım, basketbol oynadım birçok sporu yapıyorum.
Orada olmayı çok istiyorum. Birinci olursam, hırsım, pes etmemem ve centilmenliğim sayesinde olacağım. Şu an bu videoyu kim izliyorsa 2019 Survivor şampiyonunu izliyor.
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