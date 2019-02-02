Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin kimdir, kaç yaşında?
Binlerce kişi arasından Survivor’a katılmayı hak kazanan isimlerden biri de Bora Edin oldu. CrossFit yarışmalarında dereceleri bulunan Bora Edin, tanıtımlarda oldukça iddialı cümleler kullanmıştı. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin kimdir?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek olan Türk takımı yarışmacılarının belli olması ardından Bora Edin, binlerce kişi tarafından tanındı. Tanıtım görüntülerinde hayatına ilişkin bilgiler veren Bora Edin’in Survivor performansı merakla bekleniyor.
İstanbul’da yaşamını sürdüren Bora Edin, 34 yaşında. Uzmanlığı CrossFit olan iddialı yarışmacı, eğitmenlik yapıyor. Her spor hakkında bilgisi bulunan Bora Edin, hem profesyonel hem de amatör futbol oynadı. CrossFit sporunda dereceleri bulunan Bora Edin, Survivor’a katılma nedenini anlatırken şunları söyledi: Orada olmayı çok istiyorum. Birinci olursam, hırsım, pes etmemem ve centilmenliğim sayesinde olacağım. Şu an bu videoyu kim izliyorsa 2019 Survivor şampiyonunu izliyor.
CrossFit nedir?
CrossFit, Greg Classman tarafında geliştirilen bir spor türüdür. Yüksek yoğunluklu eğitim programları, olimpik halter, pliometri, powerlifting, jimnastik, kettlebell lifting, beden eğitimi, strongman ve benzeri spor aktivitelerini içerir.
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