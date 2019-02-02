Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?
Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir sorusunun yanıtı sevilen yarışma programı Survivor'ın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Atakan Işıktutan'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Atakan Işıktutan kimdir? Kaç yaşındadır.
Atakan Işıktutan, 24 yaşındadır ve Rizelidir. Daha önce yüzücülük ve basketbol ile uğraştı.. Crosfit şampiyonasında birinci oldu ve kürek şampiyonasında da 2. oldu.
Atakan Işıktutan Survivor 2019 tanıtımında kendisini şöyle anlatıyor ; Güçlüyüm, hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması. Ama benim düşüncem en gurur verici yarışma. Ben de bu gururu yaşamak ve aileme yaşatmak istiyorum. O kupayı almak istiyorum. İnsan ilişkilerim, saygım ve yaşamımla başarılı olabileceğimi düşünüyorum.
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