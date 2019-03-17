Survivor 2019'da büyük macera devam ederken, çeşitli sebeplerle ekiplere yeni isimler dahil oluyor. Sabriye Şengül'den sonra geçtiğimiz sezonun yedek isimlerinden Emre Durak, Türk yarışmacıların arasına dahil oldu. Peki, Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte yenilenen Survivor kadrosu



EMRE DURAK



Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor.

SABRİYE ŞENGÜL

Survivor’ın daha önceki sezonlarından tanınan Saniye Şengül, spor kariyerine hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.



2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks sporuna yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve kickboks sporunda 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır.



BORA EDİN



23 Mart 1984 tarihinde dünyaya gözlerini açan Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve futbolda kariyeri yaptı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde eden Bora Edin, aktif olarak CrossFit eğitmenliği yapıyor.

BÜŞR YALÇIN

Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.

HİKMET TUĞSUZ



Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.



MELİSA EMİRBAYER



2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.



OKAY KÖKSAL



6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı. 2004’te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü. 2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Belgrad’da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı. 2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012'de Türkiye Şampiyonası’nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. Ankara İlbank Spor Kulübü’nün transfer teklifini kabul ederek, 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.



SEDA OCAK



Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.



ATAKAN IŞIKTUTAN



15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor. Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.



HAKAN KANIK



17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika’da başladı. Sonra Türkiye’ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.



YUSUF KARAKAYA



2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelen Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar burada yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna yer aldı ve nakavtla şampiyon oldu. 1.5 yıl Tayland’da yaşamını sürdüren Yusuf Karakaya, Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı, bu maçta büyük bir sakatlık yaşadı. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. Uzun bir zaman sonra maça çıktıktan sonra rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı.



SUDE BURCU



11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.