Survivor 2019 yarışmacı adayı Yağız Erdoğan kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Yağız Erdoğan kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasında yer almak isteyen Yağız Erdoğan'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Yağız Erdoğan kimdir? Kaç yaşındadır?
Yağız Erdoğan 22 yaşında ve Rizelidir. İlkokulda başladığı atletizme 13 yıldır devam ediyor. Daha önce de futbol, basketbol ve voleybol oynadı. Milli takım sporcusudur ve balkan şampiyonu olan takımda yer almıştır.
Yağız Erdoğan kendisini şöyle anlatıyor; Gidersem parkurlarda nasıl performanslar sergilerim bunları hep düşünüyorum. Güzel hayaller kurdum. Çevikliğime ve çabukluğuma güveniyorum. Benim için zor bir savaş ama tatlı bir galibiyet olacak.
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