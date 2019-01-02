Survivor 2019 yarışmacı adayı Sinem Kılıç kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Sinem Kılıç kimdir sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programı Survivor'ın takipçileri tarafından sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Dalgıçlık yapan Sinem Kılıç'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sinem Kılıç kimdir?
Sinem Kılıç, 22 yaşında ve aslen Erzurumludur. İstanbul'da dünyaya geldi ve dalış sporuyla uğraşıyor. Özel bir üniversitede medya ve iletişim okuyor.
Sinem Kılıç kendisini şöyle anlatıyor: Geçen yıl karar verdim. İki takım da çok güçlüydü ve orada olmalıyım dedim. Survivor hayatta kalmak demek. Ve aynı zamanda tutkuyla hayatta kalmak demek. Adadaki yaşamda öncelikle atmosferi sakinleştirmek gerek. Sakin bir yapım vardır. Survivor yüzde yüz havuz ve deniz oyunu aslında. Ben de dalgıcım. Tutkuluyum, hırslıyım bu yüzden Survivor'da bunun için varım.
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