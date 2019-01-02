Survivor 2019 yarışmacı adayı Simge Olçun kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adaylarından biri de Simge Olçun oldu. Yeni sezon tanıtımlarında kendine dair bilgiler veren Simge Olçun, iddialı cümleleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Simge Olçun kimdir?
Yarışmaya İzmir'den katılan Simge Olçun, 23 yaşında. 11 yıldır aktif olarak Atletizmle uğraştı daha sonra İtfaiye Milli Takımı'na girdi. Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan tanıtımında kendisini anlatan Simge Olçun, spor geçmişi ve hayatıyla ilgili şunları söyledi:
11 yıl aktif olarak atletizm yaptıktan sonra itfaiye sporlarına geçtim. Onda da milli takıma girdim. Ukrayna’da ülkemi temsil etti. Kız takımı olarak dünya dördüncülüğü başarısı elde ettik. Aktif olarak 12 yıldır spor yapıyorum. Çok küçükken Survivor’a gitmeyi istiyordum. Uzun süredir sistemli olarak hazırlandığım bir yer Survivor. İmkansız diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buradan rakiplerime şunu söylemek istiyorum: Türkler her zaman, geçmişten bugüne kadar mücadeleci bir millet olmuştur. Bunun örnekleri tarihte var Türklerin ne kadar mücadeleci ve hırslı olduklarını bir kere daha onlara göstermek istiyorum. Bu yüzden Survivor’dayım. Güçlü bir rakiplerinin olduğunu bilmelerini istiyorum, buna göre hazırlıklı gelsinler çünkü ben hazırım."
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