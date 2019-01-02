Survivor 2019 yarışmacı adayı Sıla Rümeysa Ölçek kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adaylarından biri de Sıla Rümeysa Ölçek oldu. Aynı zamanda milli bir sporcu olan Sıla Rümeysa Ölçek’in Survivor'a gidip gidemeyeceği oylama sonucunda belli olacak. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Sıla Rümeysa Ölçek kimdir?
30 yaşında olan Sıla Rümeysa Ölçek, aslen Ordu Fatsalı. Milli tekvandocu olan Sıla Rümeysa Ölçek, pilates, voleybol, kick boks, yüzme gibi pek çok spor dalıyla ilgileniyor. Survivor 2019 tanıtımında kendisini anlatan Sıla Rümeysa Ölçek, spor geçmişi ve kariyeriyle ilgili şunları söyledi:
İnsan zor şartlarda kaldığı müddetçe kendi gücünün ve potansiyelinin farkına varabiliyor. Hayatım mücadeleyle geçtiği için kendi gücümü ve potansiyelimin farkına vardığım an Survivor’ı ruhuma çok yakın olarak hissettim. O yüzden bir kadın Survivor şampiyonu olarak bunu taçlandırmak istiyorum. Survivor benim için gerçek hayatın ekrana yansıtılmış resmi. Çünkü Survivor’da hayatla ilgili her şey mevcut, ben bunu yaşamak istiyorum. Aşağı tahammül sınırım çok yüksek, hedef atışlarım çok iyi, özellikle çözüm odaklıyım. Kendimi fizyolojik ve psikolojik olarak çok hazır hissediyorum. Milli bir sporcu olduğum için daha önce ülkemi birçok arenada temsil ettim. Survivor’da da en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Beklesinler ve görsünler.
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