Survivor 2019 yarışmacı adayı Seda Ocak kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Seda Ocak kimdir sorusunun yanıtı, Survivor izleyicilerinin sorguladığı isimler arasında yer almaya başladı. Eski Survivor yarışmacısı olan Sema'nın ikiz kardeşi olan Seda Ocak'ın kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Seda Ocak kimdir?
Eski yarışmacılardan Sema'nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.
Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.
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