Survivor 2019 yarışmacı adayı Özgür Özdemir kimdir?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor 2019'un yarışmacı adayları belli oldu. Survivor 2019’un bu yılki yarışmacı adaylarından biri de Özgür Özdemir. Özgür Özdemir'in kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri, Özgür Özdemir'e dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Özgür Özdemir kimdir? İşte, Özgür Özdemir hakkında merak edilenler...
35 yaşındaki Özgür Özdemir, Survivor 2019'a "Elimden gelenin fazlasını yapacağım." sloganı ile Muğla'dan katılıyor. Profesyonel dalgıçlık yapan Özgür Özdemir, insan ilişkilerinde kendine çok güveniyor.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Özgür Özdemir, aslen Rizeli olduğunu ancak 21 yıldır Bodrum'da yaşadığını söylüyor. Turizm sektöründe çalışan Özdemir bunun yanında profesyonel olarak dalgıçlıkla da ilgilendiğini ifade ediyor.
Tüm spor dallarına ilgili olduğunu belirten Özgür Özdemir, sıcakkanlı bir insan olduğunu kimseyle problem yaşamadığını söylüyor. 2012'den bu yana Survivor'a katılmak isteyen Özgür Özdemir, Survivor 2019'a katıldığı takdirde elinden gelenin fazlasını yapacağını vurguluyor.
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